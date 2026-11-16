Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Karar kulüp hesabından duyuruldu
Sarı-lacivertli kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
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