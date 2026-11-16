16/11/2026, Pazartesi12:32
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
32

Bildirimler

Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attı16 Kasım 2026 12:15 PazartesiSON DAKİKA
Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı16 Kasım 2026 12:00 PazartesiSON DAKİKA
Tam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyor16 Kasım 2026 11:20 PazartesiSON DAKİKA
Yıllar sonra aynı projedeler: 📌Son halleri dikkat çekti16 Kasım 2026 11:05 PazartesiSON DAKİKA
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı16 Kasım 2026 10:49 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Levent’te bir kadın İsrail destekçisi McDonald's'ı boykot edenlere iftiralar attıSefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadıTam 16 saat kaynatılıyor hastalıklara kalkan oluyorMeteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı5 dakikada şarj oluyor, bin 630 kilometre menzil sunuyor: Ezber bozan otomobilin fiyatı sızdı

Depremde eşini ve çocuklarını kaybeden Eda Şimşek, kızının hayali için voleybol oynuyor

12:16, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:19, 16/11/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bestami BodrukAnadolu Ajansı
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyen Eda Şimşek (38), Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybetti, iki bacağı ampute edildi. Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden bu takımda, ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor.

Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyen Eda Şimşek (38), Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybetti. İki bacağı ampute edilen Şimşek, ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için sahada.

Şimşek, polis memuru eşi 35 yaşındaki Ahmet Şimşek'in görevi nedeniyle bulundukları Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depreme evlerinde yakalandı.

Şimşek'e 24 saat sonra yaralı ulaşıldı

Yaklaşık 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'ndeki evlerinin enkazından eşi ile 10 yaşındaki kızı Elif Nazlı ve 7 yaşındaki oğlu Berat'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Eda Şimşek'e ise 24 saat sonra yaralı ulaşıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şimşek, 20 gün boyunca kaldığı yoğun bakımda iki kez entübe edildi ve bacakları ampute edildi. Normal servise alındıktan sonra psikologlar eşliğinde eşini ve çocuklarını kaybettiği kendisine söylendi.

Şimşek, eşinin görevi nedeniyle gittikleri Kahramanmaraş'ı çok sevdikleri için orada 10 yıla yakın kaldıklarını anlattı. Çocuklarının sporcu olmasını istediği için oğlunu futbola, kızını voleybola yönlendirdiğini söyleyen Şimşek, "Hafta sonları onları idmana götürdüğümde dayanamayıp kızımla voleybol oynuyordum. Kızımın hayalleri vardı." dedi.

Ankara'ya tayin için müracaat ettiklerini, o süreçte depremin olduğunu belirten Şimşek, enkaz anını şöyle anlattı: "Deprem anında eşimle birlikte çocukların odasına koştuk. Ben kızıma sarıldım, babası da oğluma sarıldı. Hepimiz aynı odadaydık ama ev başımıza çöktüğünde hiçbirinin sesi gelmiyordu. Sadece benim sesim vardı."

Bestami BodrukAnadolu AjansıKahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Bestami BodrukAnadolu AjansıKahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Protezlerle ilk 36 adım

Protezlerinin takılma süreciyle birlikte 7 aya yakın hastanede kalan Şimşek, protezleriyle ilk olarak 36 adım attı. Depremin ardından yaşadığı sürecin fiziksel ve duygusal açıdan zorlu geçtiğini anlattı.

İki bacağını kaybettikten sonra yeniden yürüyebileceğine inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Şimşek, ilk bağımsız adımlarının kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Şimşek, "Değneksiz 36 adım atınca bu bana moral oldu. Bunu başarabilirim dedim ve asla pes etmedim. Ailem, eşimin ailesi ve arkadaşlarım bana çok destek oldu. 'Sen güçlü bir kadınsın, başarabilirsin' dediler. Onları utandırmadım ve hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Bestami BodrukAnadolu AjansıKahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Kızının voleybol hocası ona ulaştı

Zorlu bir rehabilitasyon ve fizik tedavi sürecinden geçen Şimşek, kızının antrenörünün kendisine ulaşmasıyla spora başladı. Voleybol oynayan ve "filenin sultanları" arasında yer almayı hayal eden kızının tutkusunu gerçekleştirmek için yakınlarının da desteğiyle sahaya çıktı.

Şimşek, teklifi şu sözlerle aktardı: "Kızımın voleybol hocası bana ulaştı ve 'Voleybol oynamak, milli takımda yer almak ister misiniz?' dedi. 'Kızımın yarım kalan hayalini tamamlamak isterim.' dedim." Bu sporu 1,5 yıldır yaptığını belirten Şimşek, hikâyesini bildikleri için hocalarının ve arkadaşlarının kendisine hep destek ve moral verdiğini söyledi.

Profesyonel olarak voleybola Diyarbakır'da başlayan Şimşek, oturarak voleybol kariyerini Ankara Engelsiz Sportif Paralimpik Spor Kulübü'nde sürdürdü. Ardından Batman Ampute Spor Kulübü'ne transfer oldu ve bir yılı aşkın süredir bu takımda forma giyiyor.

Bestami BodrukAnadolu AjansıKahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Hedef Avrupa'da şampiyonluk

Takım, 2027 Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Gelecek yıl 29 Nisan-2 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek organizasyon için lig maçlarının yanı sıra yoğun antrenman yapılıyor. Şimşek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Şimşek, kendisi gibi yakınlarını kaybedenlere de seslendi: "Benim gibi eşini ve çocuklarını kaybeden, tek kalan çok insan var. Onlara da sesleniyorum, hiçbir zaman pes etmesinler, içlerine kapanmasınlar, mutlu olmak kendi ellerinde. Bir aktivite bulabilirler. Bizim gibi ampute çok insan var. Yapabileceğimiz bir sürü spor dalı var. Hiçbir zaman evde oturup kendilerini dinlemesinler. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Başladıkları zaman başaracaklarını da görecekler."

Bestami BodrukAnadolu AjansıKahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Başlıklar :eda şimşekoturarak voleybol süper ligbatman ampute spor kulübükahramanmaraş depremi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Depremde eşini ve çocuklarını kaybeden Eda Şimşek, kızının hayali için voleybol oynuyor
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.
1/6
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet