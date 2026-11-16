Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyen Eda Şimşek (38), Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybetti. İki bacağı ampute edilen Şimşek, ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için sahada.

Şimşek, polis memuru eşi 35 yaşındaki Ahmet Şimşek'in görevi nedeniyle bulundukları Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depreme evlerinde yakalandı.

Şimşek'e 24 saat sonra yaralı ulaşıldı

Yaklaşık 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'ndeki evlerinin enkazından eşi ile 10 yaşındaki kızı Elif Nazlı ve 7 yaşındaki oğlu Berat'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Eda Şimşek'e ise 24 saat sonra yaralı ulaşıldı.

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Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şimşek, 20 gün boyunca kaldığı yoğun bakımda iki kez entübe edildi ve bacakları ampute edildi. Normal servise alındıktan sonra psikologlar eşliğinde eşini ve çocuklarını kaybettiği kendisine söylendi.

Şimşek, eşinin görevi nedeniyle gittikleri Kahramanmaraş'ı çok sevdikleri için orada 10 yıla yakın kaldıklarını anlattı. Çocuklarının sporcu olmasını istediği için oğlunu futbola, kızını voleybola yönlendirdiğini söyleyen Şimşek, "Hafta sonları onları idmana götürdüğümde dayanamayıp kızımla voleybol oynuyordum. Kızımın hayalleri vardı." dedi.

Ankara'ya tayin için müracaat ettiklerini, o süreçte depremin olduğunu belirten Şimşek, enkaz anını şöyle anlattı: "Deprem anında eşimle birlikte çocukların odasına koştuk. Ben kızıma sarıldım, babası da oğluma sarıldı. Hepimiz aynı odadaydık ama ev başımıza çöktüğünde hiçbirinin sesi gelmiyordu. Sadece benim sesim vardı."

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Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Protezlerle ilk 36 adım

Protezlerinin takılma süreciyle birlikte 7 aya yakın hastanede kalan Şimşek, protezleriyle ilk olarak 36 adım attı. Depremin ardından yaşadığı sürecin fiziksel ve duygusal açıdan zorlu geçtiğini anlattı.

İki bacağını kaybettikten sonra yeniden yürüyebileceğine inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Şimşek, ilk bağımsız adımlarının kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Şimşek, "Değneksiz 36 adım atınca bu bana moral oldu. Bunu başarabilirim dedim ve asla pes etmedim. Ailem, eşimin ailesi ve arkadaşlarım bana çok destek oldu. 'Sen güçlü bir kadınsın, başarabilirsin' dediler. Onları utandırmadım ve hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Kızının voleybol hocası ona ulaştı

Zorlu bir rehabilitasyon ve fizik tedavi sürecinden geçen Şimşek, kızının antrenörünün kendisine ulaşmasıyla spora başladı. Voleybol oynayan ve "filenin sultanları" arasında yer almayı hayal eden kızının tutkusunu gerçekleştirmek için yakınlarının da desteğiyle sahaya çıktı.

Şimşek, teklifi şu sözlerle aktardı: "Kızımın voleybol hocası bana ulaştı ve 'Voleybol oynamak, milli takımda yer almak ister misiniz?' dedi. 'Kızımın yarım kalan hayalini tamamlamak isterim.' dedim." Bu sporu 1,5 yıldır yaptığını belirten Şimşek, hikâyesini bildikleri için hocalarının ve arkadaşlarının kendisine hep destek ve moral verdiğini söyledi.

Profesyonel olarak voleybola Diyarbakır'da başlayan Şimşek, oturarak voleybol kariyerini Ankara Engelsiz Sportif Paralimpik Spor Kulübü'nde sürdürdü. Ardından Batman Ampute Spor Kulübü'ne transfer oldu ve bir yılı aşkın süredir bu takımda forma giyiyor.

Bestami Bodruk Anadolu Ajansı Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Hedef Avrupa'da şampiyonluk

Takım, 2027 Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Gelecek yıl 29 Nisan-2 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek organizasyon için lig maçlarının yanı sıra yoğun antrenman yapılıyor. Şimşek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Şimşek, kendisi gibi yakınlarını kaybedenlere de seslendi: "Benim gibi eşini ve çocuklarını kaybeden, tek kalan çok insan var. Onlara da sesleniyorum, hiçbir zaman pes etmesinler, içlerine kapanmasınlar, mutlu olmak kendi ellerinde. Bir aktivite bulabilirler. Bizim gibi ampute çok insan var. Yapabileceğimiz bir sürü spor dalı var. Hiçbir zaman evde oturup kendilerini dinlemesinler. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Başladıkları zaman başaracaklarını da görecekler."