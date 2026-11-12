Fenerbahçelileri sevindiren haber! İmzayı attı

Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Göztepe formasını giyen dünyaca ünlü Çinli oyuncu Yushan Zhuang, İzmir sevdalısı oldu. Zhuang, "En çok buradaki molaları seviyorum. Sahildeki insanlar çay içiyor, sohbet ediyorlar. İnsanlar sahili yaşamayı çok seviyor. Buradaki molalarda bu da bana kendimi iyi hissetiriyor. İzmir'de sahili çok seviyorum. İnsanlar burada denizi seyrediyorlar. Ben de sahilde yürüyorum bu benim için yavaş bir yürüyüş oluyor. Sahil beni rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.