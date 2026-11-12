Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray imza attırdı

Metin Türker, transfer sürecini şu sözlerle anlattı:





"Süreç boyunca Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Baran'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Galatasaray'ın yaklaşımı ve sunduğu proje daha ağır bastığı için tercihimizi sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandık ve imzayı attık" Oğlunun 4,5 yıldır Samsunspor altyapısında bulunduğunu ve U16 takımında mücadele ettiğini belirten Türker, yapılan anlaşmaya göre Baran'ın 18 yaşına kadar Galatasaray forması giyeceğini açıkladı.