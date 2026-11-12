Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oluyor: 4 yıllık anlaşmayı duyurdular

Asist Analiz'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayın hakları, yıllık 82 milyon Euro olmak üzere toplam 328 milyon Euro karşılığında Exxen ve Tivibu ortaklığı tarafından 4 yıllığına satın alındı.