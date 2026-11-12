Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oluyor: 4 yıllık anlaşmayı duyurdular

Avrupa futbolunun dev organizasyonlarının Türkiye'deki yayın haklarında değişim yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca farklı bir platformdan yayınlanacak.
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarının Türkiye'deki yayın haklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası'nın 2027-2028 sezonundan itibaren yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ile Tivibu'da yayınlanacağı öne sürüldü.
Asist Analiz'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayın hakları, yıllık 82 milyon Euro olmak üzere toplam 328 milyon Euro karşılığında Exxen ve Tivibu ortaklığı tarafından 4 yıllığına satın alındı.
2024-2025 sezonundan itibaren Avrupa kupalarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun tamamlanmasıyla sona erecek. 2027-2028 sezonundan başlayarak 2030-2031 sezonuna kadar sürecek yeni yayın dönemi için ise yayın hakları el değiştirecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, daha önce 2021-2022 ile 2023-2024 sezonları arasında Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturmuştu. 2024-2025 sezonunda TRT'nin yayın haklarını almasıyla Avrupa kupalarının yayın adresi değişmişti.
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