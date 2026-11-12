Türkiye grubu dördüncü bitirirse ne olacak? A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor mu?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Belçika ve Fransa karşılaşmalarının ardından gruptaki sıralamasını netleştirecek. Millilerin grubu dördüncü sırada tamamlaması halinde ise A Ligi'nde kalma şansı tamamen sona ermeyecek. İşte Türkiye'yi bekleyen olası senaryo...
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ OLURSA DOĞRUDAN KÜME DÜŞECEK Mİ?
Türkiye'nin grubu son sırada tamamlaması, doğrudan B Ligi'ne düşeceği anlamına gelmiyor. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği statüye göre dört grubun sonuncuları kendi aralarında değerlendirilecek.
Bu sıralamada en iyi iki dördüncü takım, A/B Ligi play-off karşılaşmalarına çıkma hakkı kazanacak. En kötü iki dördüncü takım ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.
BELÇİKA MAÇINDAKİ GALİBİYET FARKI ÖNEM TAŞIYOR
A Milli Takım'ın gruptaki son iki maçında alacağı sonuçların yanı sıra gol averajı da belirleyici olacak. Türkiye, Belçika'yı mağlup etse bile Fransa karşısında puan kaybetmesi halinde grubu dördüncü sırada tamamlayabilir.
Bu nedenle İzmir'de oynanacak Belçika karşılaşmasında alınacak galibiyetin kaç farklı olacağı da önem taşıyor.
Milliler, mümkün olan en iyi averajı yakalayarak grubu son sırada bitiren takımlar arasındaki sıralamada avantaj elde etmeyi hedefleyecek.
Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceği, hem kendi maçlarının sonuçlarına hem de diğer gruplarda son sırada yer alacak takımların performansına bağlı olacak.
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