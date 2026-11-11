Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti

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TCMB'nin yaptığı düzenlemeye göre, bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılacak.

İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor

Kredi büyüme sınırlarında da artışa gidildi. Sekiz haftalık büyüme sınırları kapsamında tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde üst sınır yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkarılırken, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2,5'e yükseltildi.

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