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THY Çin'deki uçuş ağını Çengdu ile güçlendiriyor

13:35, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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THY, İstanbul-Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar, Çengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in batısındaki en önemli ekonomik, kültürel ve teknoloji merkezlerinden Çengdu'ya tarifeli seferlerini başlattı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Çin'in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri ünvanına sahip Çengdu'ya başlattığımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekin, Şanghay ve Guangzhou'nun ardından THY'nin Çin anakarasında sefer düzenlediği dördüncü şehir Çengdu oldu.

Sichuan eyaletinin başkenti olan ve 21 milyonu aşan nüfusuyla Çin'in önde gelen şehirlerinden Çengdu, elektronik, otomotiv, havacılık, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirkete ev sahipliği yapmasıyla önemli bir ticaret, lojistik ve finans merkezi konumunda bulunuyor.

UNESCO Gastronomi Şehri ünvanına layık görülen kent, dünyaca ünlü Sichuan mutfağının yanı sıra dev pandaların doğal yaşam alanı olan Çengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ile de her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Çengdu'ya yapılan ilk uçuş sonrası düzenlenen programda yaptığı açıklamada, Çin'in, THY'nin stratejik pazarları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çengdu'ya sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeker, "Çin'in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri ünvanına sahip Çengdu'ya başlattığımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY, İstanbul-Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar, Çengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek. Çengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na düzenlenecek seferler Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklarla icra edilecek.

Açılışa özel kampanya kapsamında İstanbul-Çengdu ve Çengdu-İstanbul hatlarında gidiş-dönüş 540 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Belirtilen ücretler THY'nin resmi internet sitesinde geçerli olup, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebiliyor.


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Başlıklar :CengduÇinMurat ŞekerUNESCOPekinŞanghayGuangzhou
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THY Çin'deki uçuş ağını Çengdu ile güçlendiriyor
THY, İstanbul-Çengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar, Çengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç frekansla sefer gerçekleştirecek.
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