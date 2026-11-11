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Ziraat Bankası 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka oldu

12:58, 11/11/2026, Çarşamba
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Türk Lirası ağırlıklı bilanço stratejisini sürdüren Banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon TL’ye ulaştırırken, verimlilik odaklı iş modeli sayesinde yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 124,5 milyar TL net karla özkaynaklarını güçlendirdi.

Kuruluşunun 163. yılını tamamlamaya hazırlanan Ziraat Bankası, aktif büyüklüğünü 10 trilyon TL’nin üzerine taşıyarak Türk bankacılık tarihinde bir ilke daha imza attı.

Jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler ile küresel düzeyde yaşanan faiz artışlarının etkili olduğu yılın üçüncü çeyreğinde Ziraat Bankası, ihtiyatlı bilanço yönetimi ve seçici kredi politikasıyla her dönemde olduğu gibi Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini artırdı.

Türk Lirası ağırlıklı bilanço stratejisini sürdüren Banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon TL’ye ulaştırırken, verimlilik odaklı iş modeli sayesinde yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 124,5 milyar TL net karla özkaynaklarını güçlendirdi.

Ziraat Bankası, aynı dönemde aktiflerinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerini 5,5 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini ise 2,2 trilyon TL’ye yükseltti; böylece ekonomiye sağladığı toplam finansman 7,7 trilyon TL oldu. Nakdi kredilerin %84 oranındaki kısmı reel sektörün finansmanına yönlendirilirken, TL kredilerin nakdi krediler içindeki payı %65 olarak gerçekleşti.

Mevcut makroekonomik koşulların aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturduğu bu dönemde, tahsisten izlemeye kadar müşteri ve sektör bazlı etkin risk yönetimini odağına alan Ziraat Bankası’nın takipteki alacaklar oranı %2 ile sektör ortalaması olan %3 seviyesinin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

Tarım ekosisteminin stratejik çözüm ortağı olarak tarımsal üretimde verimlilik, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliği odaklı yatırımları desteklemeye devam eden Banka’nın tarım kredileri 1,2 trilyon TL’yi aştı. Kadın ve genç üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıran Banka’nın eylül sonu itibarıyla 77 bin kadın çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi 91 milyar TL’ye, 152 bin genç çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi ise 249 milyar TL’ye ulaştı. Aile işletmeleri ve kooperatiflere yönelik bütüncül finansman çözümleri sunan Banka, üreticilerin her koşulda yanında olmayı sürdürdü.

Bilançosunun ana fonlama kaynağını tabana yaygın mevduatla oluşturan Banka’nın mevduat büyüklüğü 6,5 trilyon TL’ye ulaştı. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı %61 olarak gerçekleşti.

Fonlama maliyetlerinin çeyreğin büyük bölümünde yüksek seyrettiği bu dönemde Banka, mevduat maliyetlerini etkin şekilde yönetti. Uluslararası piyasalara güçlü erişimiyle yurt dışından sağladığı mevduat dışı kaynakları Türkiye ekonomisine kazandıran Banka, kaynak yapısını çeşitlendirmeyi sürdürdü.

Ziraat Bankası, iştirakleri ve yurt dışı şubeleri ile Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Asya’yı kapsayan geniş bir coğrafyada, 21 ülkedeki 129 hizmet noktasıyla Türkiye’nin uluslararası finansal alandaki varlığına ve etkinliğine katkı sağlıyor. Bankanın uluslararası faaliyetlerinin merkezinde, Türk iş dünyasının küresel ölçekteki çalışmalarını desteklemek, işletmelerin ihtiyaç duyduğu her pazarda yanlarında olmak ve Türkiye ile ticari faaliyette bulunulan ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak yer almaktadır.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yılın üçüncü çeyreği, küresel finansal koşulların sıkılaştığı ve enerji kaynaklı risklerin canlılığını koruduğu bir dönem oldu. Yurt içinde uygulanan ekonomik program çerçevesinde, ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşeme başladı. Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. Seçici kredi politikamız ve güçlü risk yönetimi altyapımızla takip oranımızı sektör ortalamasının oldukça altında tutarken, reel sektöre ve özellikle tarıma sağladığımız finansmanı artırdık.

Tabana yaygın mevduat yapımız ve yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklar, bilançomuzu dengeli yapıda büyütmemize imkân verdi. Uluslararası ağımızla, Türk iş dünyasının bulunduğu her coğrafyada yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Bu dönemde yayımladığımız İklim Geçiş Yol Haritamızla da müşterilerimizin yeşil dönüşümüne vereceğimiz desteği somut hedeflere bağladık. Ana sponsoru olduğumuz Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31’de düzenlediğimiz paneller, kültür ve medeniyet ortaklığı, standımızdaki etkinlikler ve imzaladığımız yeni finansman sözleşmeleri ile sürdürülebilir yarınlar için güçlü adımlar attık.

Kuruluşumuzun 163. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde, Türk bankacılığında 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, köklü geçmişimizden gelen birikimin eseridir. Orta ve uzun vadede dezenflasyon sürecinin ilerlemesiyle beklenen finansal normalleşme, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin bankacılığı yeniden şekillendirmesi ve yeşil dönüşümün oluşturduğu finansman ihtiyacı sektörün gündemini belirleyecek. Stratejimizin odağında, ölçeğimizi verimlilikle, deneyimimizi teknolojiyle buluşturmak var. ‘Bir Bankadan Daha Fazlası’ olma anlayışımızla yaygın hizmet ağımızı ve dijital ekosistemimizi bir araya getirerek tarımdan sanayiye reel ekonominin tüm kesimlerine kredi, ödeme ve yatırım hizmetlerini bütünleşik biçimde sunacak; Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesine katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”


Başlıklar :Zİraat BankasıCOP31Alpaslan Çakar
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Ziraat Bankası 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka oldu
Türk Lirası ağırlıklı bilanço stratejisini sürdüren Banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon TL’ye ulaştırırken, verimlilik odaklı iş modeli sayesinde yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 124,5 milyar TL net karla özkaynaklarını güçlendirdi.
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