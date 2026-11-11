Ankara kulislerine düşen bomba liste ortaya çıktı: 2'si büyükşehir 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor iddiası

Gazeteci Zafer Şahin, A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında başkent kulislerine düşen bomba bir iddiayı paylaştı. Şahin'in edindiği bilgilere göre, son dönemde partilerinden istifa ederek yollarına bağımsız devam etme kararı alan ikisi büyükşehir, üçü ilçe olmak üzere 5 belediye başkanı AK Parti saflarına katılmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Zafer Şahin

Sürece dair edindiği kulis bilgisini paylaşan Şahin, "Haber kaynağımı aradım. Önümüzdeki hafta AK Parti grup toplantısında... Sanıyorum Meclis'te olmayacak da partide olacak galiba... Grup salonunda olacak, grup toplantısı gibi de değil de..." sözleriyle, resmi katılım töreni için hazırlık yapıldığının sinyalini verdi.

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen o isimler

Başkent kulislerinde AK Parti rozeti takacağı konuşulan belediye başkanları şu şekilde sıralanıyor:

• Candan Yüceer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

• Ahmet Aras: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

• Saniye Caran: Antalya - Korkuteli Belediye Başkanı

• Mesut Kocagöz: Antalya - Kepez Belediye Başkanı

• İzzet Demircioğlu: Ankara - Ayaş Belediye Başkanı

Candan Yüceer'in istifa süreci

Listede en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 24 Ağustos 2026 tarihinde uzun yıllar siyaset yaptığı CHP'den ayrılarak Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılmıştı. Ancak Yüceer'in bu serüveni çok kısa sürdü ve 7 Kasım'da sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla Yeni Parti'den de istifa ettiğini duyurdu.

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İstifasının perde arkasına da değinen Yüceer, hasta olduğu bir dönemde il kongresinde yaşanan kurultay delegeliği tartışmalarını ve kendisinin delege listesine yazılmamasını gerekçe gösterdi. Parti içindeki makam ve kişisel çıkar hesaplarından rahatsız olduğunu belirten Yüceer'in istifasının ardından AK Parti iddiaları hız kazandı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de bu yönde duyumlar aldıklarını doğruladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Ahmet Aras "hizmet" vurgusuyla ayrılmıştı

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen bir diğer önemli isim olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise 16 Ekim 2026'da CHP'den istifa etmişti. Kendisi üzerinden yürütülen siyasi polemiklerin Muğla'ya verilecek hizmetlerin önüne geçtiğini savunan Aras, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ve önceliğinin sadece Muğla halkına hizmet olduğunu vurgulamıştı.

İlçe belediye başkanlarının durumu

Büyükşehirlerin yanı sıra Antalya ve Ankara'nın kritik ilçelerindeki isimler de kulislerin odak noktasında. Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, 4 Kasım 2026'da kendi iradesi ve değerlendirmeleri sonucunda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Ankara Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da 23 Eylül 2026'daki istifa dalgasında CHP'den ayrılarak bağımsız kalmayı tercih etmişti.

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Öte yandan, listede yer alan Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün durumu diğer isimlerden farklılık taşıyor. Kocagöz, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada Özgür Özel'in Yeni Parti hamlesine katılmayacağını belirtmiş; 3 Nisan 2024'te mazbatasını aldıktan hemen sonra ise sadece belediye hizmetlerine odaklanmak adına parti rozetini çıkardığını ifade etmişti.

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