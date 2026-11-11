Türkiye'den Bulgaristan'a taziye mesajı

ABD'de büyük hesaplaşma: İlk fatura Savaş Bakanı’na mı kesilecek

ABD Başkanı Trump ile Cumhuriyetçilerin, “İsrail’e destek ve İran savaşı” nedeniyle ara seçimlerde yaşadığı hezimet, büyük bir hesaplaşma başlattı. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in azledilmesi için Temsilciler Meclisi’ne önerge sunuldu. Önergenin sahibinin yine bir Cumhuriyetçi olması İsrail’in ülkede ne kadar büyük bir öfkeye yol açtığını gösteriyor.