Türkiye'den Bulgaristan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
denildi.
"Bulgaristan'ın Yanbolu şehrinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bulgaristan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mevcut bilgilere göre kazada bir vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sofya Büyükelçiliğimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir"
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.