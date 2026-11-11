MHP'den siyasette dengeleri değiştirecek teklif: Artık dokunulmaz olmayacaklar

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TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, yaklaşık 150 milletvekili hakkında hazırlanan toplam bin 96 dokunulmazlık dosyası işlem bekliyor. Bu dosyaların 692’sinin önceki yasama döneminden devredildiği öğrenildi. Milletvekili dokunulmazlıkları, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut rüşvet iddialarıyla gündeme gelirken, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in isimleri İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına yansıdı. Mustafa Sarıgül hakkında ise kara para ve cinsel istismar iddiaları gündeme geldi. Söz konusu isimler hakkında TBMM’ye çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi gönderildi.

MHP’den dikkat çeken teklif

Fezlekeler Karma Komisyonda beklerken MHP'den siyasetin gündemini değiştirecek bir çıkış geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı , Türkiye'nin yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini belirtti.

Faili meçhul olayların üzerine gidilmesini milletin takdir ettiğini vurgulayan Kalaycı, "Fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. MHP olarak Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru ve hızlı tecelli etmesini bekliyoruz. Milletimizin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmamalı. MHP, yolsuzluklarla mücadeleyi milli siyaset meselesi olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

‘Dokunulmazlıktan çıkarılsın’

Kalaycı, siyasetin ahlaki değerlerle bezenmesinin zorunluluk olduğuna işaret ederek, siyasette aklanmaya ve arınmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Siyasi etik kurallarının belirlenmesini, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istediklerini aktaran Kalaycı, siyasetin finansmanı konusunda Anayasa hükmü uyarınca partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyanı ve denetlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını önerdi.

Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yasama dokunulmazlıklarından çıkarılmasını istedi.

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