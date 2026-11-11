MHP'den siyasette dengeleri değiştirecek teklif: Artık dokunulmaz olmayacaklar

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, yaklaşık 150 milletvekili hakkında hazırlanan toplam bin 96 dokunulmazlık dosyası işlem bekliyor. Bu dosyaların 692’sinin önceki yasama döneminden devredildiği öğrenildi. Milletvekili dokunulmazlıkları, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından yeniden tartışma konusu oldu.
Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut rüşvet iddialarıyla gündeme gelirken, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer’in isimleri İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına yansıdı. Mustafa Sarıgül hakkında ise kara para ve cinsel istismar iddiaları gündeme geldi. Söz konusu isimler hakkında TBMM’ye çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi gönderildi.
MHP’den dikkat çeken teklif
Fezlekeler Karma Komisyonda beklerken MHP'den siyasetin gündemini değiştirecek bir çıkış geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.
‘Dokunulmazlıktan çıkarılsın’
Kalaycı, siyasetin ahlaki değerlerle bezenmesinin zorunluluk olduğuna işaret ederek, siyasette aklanmaya ve arınmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Siyasi etik kurallarının belirlenmesini, siyasi ahlak yasasının çıkarılmasını istediklerini aktaran Kalaycı, siyasetin finansmanı konusunda Anayasa hükmü uyarınca partilerin ve adayların seçim harcamalarının beyanı ve denetlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapılmasını önerdi.
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