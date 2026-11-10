Türkiye'de bir ilk, yapay zekalı dev proje başladı: Sahtecilerin korkulu rüyası olacak

"Milli bir dijital polen veri bankası da oluşturmak bu projenin amaçlarından bir tanesi"





Polenlerin taraması yapılırken aynı zamanda bir polen bankası oluşturacaklarına dikkati çeken Erdem, bu polen bankasının hem gerçek polenleri içeren preparatlardan hem de polen görüntülerinden oluşan dijital veri bankası olacağını bildirdi.





"Yani milli bir dijital polen veri bankası da oluşturmak bu projenin amaçlarından bir tanesi. Projemiz, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor." diyen Erdem, dünya üzerinde benzer çalışmaların bulunduğunu, ancak Türkiye'de herhangi bir polen veri bankasının bulunmadığını söyledi.





Erdem, projenin, ilerleyen aşamasında havadaki polenlerin toplanmasıyla balın hangi bitkiden elde edildiğinin yanı sıra çeşitli alerjenlere karşı önlemler ve hava kalitesinin belirlenmesi gibi konularda da katkı verebileceğinin altını çizdi.