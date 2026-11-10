Türkiye'de bir ilk, yapay zekalı dev proje başladı: Sahtecilerin korkulu rüyası olacak

16 yaşındaki Hakkarili genç mucit kendi imkanlarıyla yaptı: Tasarladığı maket uçak ve dronu havalandırmayı başardı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde robotik araçlar tasarlayan 16 yaşındaki Aram Kaynak, kendi imkanlarıyla yaptığı maket uçak ve dronu uçurmayı başardı. Maket uçak yapımı için fotoblok (hafif maket malzemesi), bant, batarya, pervane ve çöp şişler kullanan Kaynak, kumandayla kontrol ettiği maket uçak ve dronu başarıyla havalandırdı. Kaynak, zaman zaman evinin yakınındaki tepeye ve yüksek noktalara çıkarak yaptığı araçları test ediyor.
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