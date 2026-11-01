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Deepfake kapıya dayandı: Gözünüzle gördüğünüze bile güvenmeyin

Deepfake kapıya dayandı: Gözünüzle gördüğünüze bile güvenmeyin

Orhan Orhun Ünal
04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Deepfake kapıya dayandı: Gözünüzle gördüğünüze bile güvenmeyin
Deepfake, yapay zekâ modellerinin bir kişinin yüzünü, mimiklerini ve ses özelliklerini öğrenerek bunları başka bir görüntüye ya da konuşmaya uyarlamasıyla çalışıyor.

Yapay zekâ, artık yakınlarımızın sesini ve yüzünü taklit ederek bizi kandırabilecek kadar gerçekçi içerikler üretebiliyor. Para taleplerinden sahte yatırım reklamlarına kadar pek çok alanda kullanılabilen deepfake teknolojisi, tüketicileri dijital dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Peki, bir görüntünün veya sesin sahte olduğunu nasıl anlayabiliriz ve kendimizi bu tuzağa karşı nasıl koruyabiliriz?

Telefonunuz çalıyor, karşınızdaki kişi annenizin, çocuğunuzun ya da yakın bir arkadaşınızın sesiyle sizden acil para istiyor. Ses tanıdık, konuşma doğal, anlatılanlar inandırıcı deepfake'ten bahsediyoruz. Bu teknolojiyle artık yalnızca sahte görüntüler değil, gerçek kişilerin seslerini ve yüzlerini taklit eden içerikler de üretilebiliyor. Sosyal medyada izlenen bir video veya görüntülü görüşmede karşılaşılan bir kişi bile göründüğü gibi olmayabiliyor. Deepfake, yapay zekâ modellerinin bir kişinin yüzünü, mimiklerini ve ses özelliklerini öğrenerek bunları başka bir görüntüye ya da konuşmaya uyarlamasıyla çalışıyor.

YAKINLARIN SESİNİ TAKLİT EDİYOR

Teknoloji sinema, reklam ve dijital içerik üretiminde kullanılabilse de kötü niyetli kişilere yeni fırsatlar sunuyor. Yakınların sesini taklit ederek para istemek, tanınmış kişileri sahte yatırım reklamlarında kullanmak, şirket yöneticilerinin kimliğine bürünerek ödeme talep etmek ve gerçekte yaşanmamış olayları gösteren videolar hazırlamak bu riskler arasında yer alıyor. Üstelik bu tür içerikleri üretmek için gereken araçların yaygınlaşması, tehdidi yalnızca teknoloji uzmanlarının karşılaştığı bir sorun olmaktan çıkarıyor.

SAHTE İÇERİĞİ NASIL ANLARIZ?

Peki, karşımızdaki görüntünün veya sesin sahte olduğunu nasıl anlayabiliriz? Dudak hareketleriyle sesin uyuşmaması, yüz ifadelerindeki doğallıktan uzaklık, ışık ve gölge farklılıkları, konuşmadaki tuhaf ton değişimleri şüphe uyandırabilir. Ancak gelişmiş örneklerde bu işaretlerin fark edilmesi zorlaşabiliyor. Bu nedenle bir videoda gördüğünüz kişiye hemen inanmak yerine paylaşımın kaynağını araştırın, aynı bilginin güvenilir kaynaklarda yer alıp almadığını kontrol edin ve mümkünse görüntünün ilk yayımlandığı içeriğe ulaşın. Görsel arama araçları da bir fotoğrafın veya videodan alınan bir karenin daha önce nerelerde kullanıldığını bulmaya yardımcı olabilir. Yine de hiçbir belirti veya tespit aracı tek başına kesin kanıt sayılmamalı.

DOĞRULAMA KELİMESİ BELİRLEYİN

Uzmanlara göre, tanıdığınız birinin sesi bile olsa doğrulamadan para göndermeyin. Acil para, şifre veya kişisel bilgi isteyen bir aramayla karşılaştığınızda görüşmeyi sonlandırıp o kişiye kayıtlı numarasından kendiniz ulaşın. Aile içinde önceden belirlenen bir doğrulama sözcüğü kullanmak, kimlik taklidini fark etmeyi kolaylaştırabilir. Şüpheli bağlantılara tıklamamak, banka bilgilerini paylaşmamak ve sosyal medyada yayılan çarpıcı görüntüleri doğrulamadan başkalarına göndermemek de önem taşıyor. Çünkü deepfake çağında gözlerimizle gördüğümüz ve kulaklarımızla duyduğumuz her şey gerçek olmayabilir; dijital dünyada güvenliğin ilk adımı, gördüğümüzü sorgulamak ve duyduğumuzu doğrulamaktan geçiyor.

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Başlıklar :Yapay zekaDeepfakeTeknoloji
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