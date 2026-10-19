Ankara'ya 4,1 milyar dolarlık veri merkezi

Türkiye’nin veri işleme kapasitesini artıracak Ankara Temelli Veri Merkezi’nin temeli Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde atıldı.

Rönesans Holding ile küresel veri merkezi işletmecisi Digital Realty’nin kuracağı kampüste güçlü sunucular, gelişmiş soğutma sistemleri ve yüksek kapasiteli iletişim altyapısı bir araya gelecek. Kurumların verileri güvenle depolanacak. Büyük veri analizleri ve yapay zekâ uygulamaları için yüksek işlem gücü sağlanacak. Uluslararası bulut şirketlerinin Türkiye’de hizmetlerini genişletmesine de imkân sunulacak. Tesisin tasarımında enerji ve kaynak verimliliği ön planda tutulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

İLK ETAP 2028’DE AÇILACAK

İlk aşamada bina ve altyapıya 450 milyon dolar yatırılacak. Hizmet sağlayıcı şirketlerin sunucu, soğutma ve bilişim teknolojilerine yapacağı 900 milyon dolarlık yatırımla ilk etabın toplamı 1,35 milyar dolara ulaşacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda 22 megavatın üzerinde bilgi teknolojileri kapasitesi oluşturulacak. İlk etabın 2028’de faaliyete geçmesi planlanıyor. İkinci ve üçüncü etaplarla genişleyecek Ankara kampüsündeki toplam sabit sermaye yatırımının 4,1 milyar dolara ulaşacağı açıklandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay

İSTANBUL’A DA YENİ KAMPÜS

Rönesans Holding-Digital Realty ortaklığı, İstanbul Deliklikaya’da 120 megavatlık bir kampüs daha kuracak. Şubat ayında temeli atılması planlanan proje için Rönesans 1,7 milyar dolar yatırım yapacak. Kiracılar ve iş ortaklarının 3,5 milyar dolarlık teknoloji yatırımıyla toplam tutar 5,2 milyar dolara ulaşacak. İki şirket, Türkiye’de uzun vadede 200 megavat kapasite oluşturmayı hedefliyor.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak

2030’A KADAR HEDEF 1 GİGAVAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin kurulu veri merkezi gücünü 2030’a kadar en az 1 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, “Büyük veriye ulaşmak, tek başına dijital ekonomiden faydalanmak ya da dijitalleşmek demek değildir. Bu veriyi analiz etmediğiniz, karar destek sistemleriyle karar mekanizmalarına ve yönetim sistemlerine dahil etmediğiniz sürece bir şey ifade etmez” sözleriyle verinin ekonomik değere dönüştürülmesine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dijital dönüşümde güçlü altyapının önemini vurgulayarak, “Altyapının bu kadar önemli olduğu bir süreçte bin megavat hedefinin ortaya konulmuş olması gerçekten çok kıymetli” dedi. İleri, Türkiye’nin teknoloji altyapısını güçlendirerek küresel rekabette daha etkin konuma ulaşabileceğini ifade etti.

AVRUPA’DA İLK BEŞE GİRECEK

Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak ise “Hedefimiz, Türkiye'yi Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın ardından Avrupa'nın 5. büyük veri merkezi merkezi haline getirmektir.” dedi. Ilıcak, Ankara kampüsünün üç etabının üç yıl içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Digital Realty EMEA Bölgesi Başkanı Paula Cogan

TÜRKİYE KÜRESEL AĞA KATILIYOR

Digital Realty EMEA Bölgesi Başkanı Paula Cogan, Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki konumunun veri merkezi yatırımları açısından avantaj sağladığını belirtti. Ankara’daki tesisin bulut sağlayıcılarına, işletmelere, finans kuruluşlarına ve kamu sektörüne hizmet vermek üzere tasarlandığını aktaran Cogan, “Bu yalnızca ilk adım. Ankara'nın ardından İstanbul'da da yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Cogan, yatırım sayesinde Türkiye’nin şirketin küresel veri merkezi ağına dahil olacağını bildirdi.

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Rönesans ile Digital Realty'den Türkiye'de veri merkezi yatırımı için ortaklık

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