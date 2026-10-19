19:53, 19/10/2026, Pazartesi
Seri üretimine başlanan Milli Hızlı Tren'e ASELSAN teknolojisi: 5 kritik sistem hatta entegre ediliyor
TÜRASAŞ koordinasyonunda seri üretimine başlanan ve saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen Milli Hızlı Tren projesinde, kritik elektronik ve cer sistemleri ASELSAN tarafından karşılanıyor. Şirketten yapılan resmi açıklamada, tren setlerinin kontrol, itki, sürüş, sinyalizasyon ve uzaktan izleme sistemleriyle donatıldığı bildirildi.
Kontrol, motor ve sinyalizasyon sistemleri yerlileştirildi
ASELSAN ile TÜRASAŞ ortaklığında yürütülen çalışmalar kapsamında Milli Hızlı Tren’e entegre edilen yerli sistemler şu şekilde sıralandı:
KAPTAN: Tren Kontrol Yönetim Sistemi
YAMAN: Çekiş Motoru
CESUR: Cer Sürücüsü
COBALT: Sinyalizasyon Sistemi
URUK TRN: Uzaktan İzleme Birimi
Açıklamada, geliştirilen yerli alt sistemler ve sinyalizasyon çözümleriyle Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki teknolojik bağımsızlığının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.