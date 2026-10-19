Japonya Mars’ın uydusu Phobos’tan örnek getirecek roketi fırlattı

İHA-300 sistemi harp tarihini baştan yazdı: Dünyada eşi benzeri yok

Kaan, Akıncı, Kızılelma, Anka-3 ve Hürjet'te kullanılabilen İHA-300 füze sistemi; kuzeyde Ukrayna'ya, güneyde işgal altındaki Filistin topraklarına, doğuda Hazar Denizi'ne ve batıda Korfu Adası'na ulaşabiliyor. Roketsan üretimi havadan atılan balistik sistem, yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 900 kilogramlık ağırlığa sahip. Karadan atılan füze sistemleri kalkışta yüksek miktarda yakıt harcıyor ve menzil de buna bağlı olarak düşüyor ancak aynı sistem 30.000 feet irtifada uçan, sürtünmenin azaldığı bir atmosfer tabakasında ve uçağın hızıyla fırlatıldığında çok daha etkili oluyor. İşte İHA-300 tam da bunun için, tamamen hava platformları için tasarlandı. Katı yakıtlı bir roket motoru kullanıyor. Yakıtı ve oksijeni kendi içinde bir karışım olarak taşıyor. Füze, hızla ilerleyen platformdan bırakılıyor, düşüş gerçekleşiyor ve ardından motor ateşleniyor. Saniyeler içinde ses hızının üstüne çıkıyor. Düşman hava savunma sistemlerinin füzeyi tespit edip engelleme süresi sınırlı kalıyor. İHA-300 uydu bağlantısı kopsa bile, içindeki akıllı navigasyon sistemini devreye sokarak kendi yönünü ve ivmesini otonom olarak hesaplıyor. ABD merkezli First Post Amerika muhabiri Kerry Johnston bu sistem için şöyle diyor: "Normalde 250 kilometre uzaktaki bir hedefe füze atmak için pilotlu bir savaş uçağına ihtiyaç varken, Türkiye aynı şeyi pilotsuz da yapabileceğini gösterdi."