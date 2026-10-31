Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı
20:19, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
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