Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı

Nafaka ve boşanma davalarında yeni formüller masada: Meclis'e gelecek düzenlemenin detayları belli oldu

Kamuoyunun ve hukuk dünyasının uzun süredir beklediği süresiz nafaka düzenlemesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen ve sona yaklaşılan taslak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önerilerin daha kapsamlı değerlendirilmesi talimatını verdi. Bu doğrultuda, kadın derneklerinden aile mahkemesi hakimlerine kadar geniş bir istişare ağı kurularak yeni formüller masaya yatırılacak.