Fon soruşturmasında iki isme daha tedbir: Mal varlıkları donduruldu
09:24, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:24, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
Fon soruşturması genişliyor: İki şirket yöneticisine tedbir kararı
Fon soruşturması kapsamında iş adamaları Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı.
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