Beyaz eşyada üretim ve ihracat geriledi

Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Midea Grup Türkiye, Miele, Samsung, Versuni (Philips) ve Vestel'den oluşan, üye yapısıyla Türkiye'de üretim veya ithalat faaliyetinde bulunan firmaları temsil eden TÜRKBESD'in verilerine göre; 2026 yılının ilk 9 ayında 6 ana ürün grubunda iç satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 geriledi. Aynı dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 12,6 milyon adede gerilerken, üretim yüzde 11 düşüşle 19,8 milyon adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar yüzde 12 gerileyerek 20 milyon adede düşerken, TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, ihracattaki kaybın üretim, yatırım ve istihdam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek artan maliyetler karşısında sektörün uluslararası rekabet gücünü koruyacak ve ihracatı destekleyecek adımların önemini vurguladı. Eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına göre iç satışlar yüzde 16 artarak 973 bin adede ulaşırken, ihracat yüzde 13 azalarak 1.6 milyon adet oldu.

Küresel beyaz eşya üretiminin yaklaşık yüzde 7'sini gerçekleştiren Türkiye, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci beyaz eşya üretim merkezi konumunda yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla yıllık 29 milyon adetlik üretim hacmine sahip olan beyaz eşya sektörü, 60 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlıyor.

Alper Şengül.

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