TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray: 0-4
Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Mücadelenin özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4 golle mağlup etti.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftanın açılışında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Victor Osimhen, 28. dakikada Yunus Akgün, 49. dakikada Batrakov ve 55. dakikada penaltıdan Leao kaydetti.
Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 25'e yükselterek liderliğini korudu. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı.
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemedi.
Sarı-kırmızılı takıma TÜMOSAN Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, bugünkü müsabakada cezası nedeniyle süre alamadı.
Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.