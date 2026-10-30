Konyaspor - Galatasaray CANLI BEIN SPORTS İZLE || Konyaspor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izleme linki var mı? Konya - GS canlı skor

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.



