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Konyaspor - Galatasaray CANLI BEIN SPORTS İZLE || Konyaspor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izleme linki var mı? Konya - GS canlı skor

Konyaspor - Galatasaray CANLI BEIN SPORTS İZLE || Konyaspor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izleme linki var mı? Konya - GS canlı skor

19:04, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Konyaspor - Galatasaray CANLI BEIN SPORTS İZLE || Konyaspor - Galatasaray maçı şifresiz canlı izleme linki var mı? Konya - GS canlı skor

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde lider Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.


Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. 


KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.&nbsp;

Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.


Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.

Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.


Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.

Kaptan Abdülkerim forma giyemeyecek

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.

Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.


Kaptan Abdülkerim forma giyemeyecekGalatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.

Üç oyuncu sınırda

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.


Üç oyuncu sınırdaSarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Ligde son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.


Ligde son 3 maçı kazandıGalatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.

Gol yükü Osimhen'de

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki gol yükünü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sırtladı.

Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.


Gol yükü Osimhen'deSarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki gol yükünü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sırtladı.Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.

Kalesini kapatmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son 4 sezondan farklı olarak savunmada istediği performansı sergileyemiyor.

Bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakanın 11'inde rakip fileleri havalandırarak skor üretme konusunda sıkıntı yaşamayan Galatasaray, sadece ligde 4-0 kaybettiği Trabzonspor müsabakasında gol atamadı.

Savunmada ise kalesini gole kapatmakta zorlanan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon Süper Lig'deki 9 maçın 6'sında kalesinde 12 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 mücadelede 9 gol yedi.


Kalesini kapatmakta zorlanıyorSarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son 4 sezondan farklı olarak savunmada istediği performansı sergileyemiyor.Bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakanın 11'inde rakip fileleri havalandırarak skor üretme konusunda sıkıntı yaşamayan Galatasaray, sadece ligde 4-0 kaybettiği Trabzonspor müsabakasında gol atamadı.Savunmada ise kalesini gole kapatmakta zorlanan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon Süper Lig'deki 9 maçın 6'sında kalesinde 12 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 mücadelede 9 gol yedi.

Milli araya kadar 3 kritik maça çıkacak

Yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki milli araya kadar 3 zorlu müsabakaya çıkacak.

Son milli aranın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta ter döken Galatasaray, 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, Avrupa'da ise İspanya'nın Barcelona takımına yenilip, Fransa ekibi Lille'i mağlup etti.



Milli araya kadar 3 kritik maça çıkacakYoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki milli araya kadar 3 zorlu müsabakaya çıkacak.Son milli aranın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta ter döken Galatasaray, 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, Avrupa'da ise İspanya'nın Barcelona takımına yenilip, Fransa ekibi Lille'i mağlup etti.

Galatasaray, bir sonraki milli ara öncesindeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü liderlik yarışı veren Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayarak milli araya girecek.

Galatasaray, bir sonraki milli ara öncesindeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü liderlik yarışı veren Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayarak milli araya girecek.

Galatasaray ile Konyaspor 51. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 50 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 35 golle karşılık verdi.


Galatasaray ile Konyaspor 51. randevudaGalatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 50 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 6 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 35 golle karşılık verdi.

Son 6 maçın 5'ini Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, lig rekabetindeki son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılarla yaptığı son maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, ondan önceki 5 lig karşılaşmasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu 6 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.


Son 6 maçın 5'ini Galatasaray kazandıSarı-kırmızılı ekip, lig rekabetindeki son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı.Yeşil-beyazlılarla yaptığı son maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, ondan önceki 5 lig karşılaşmasını kazandı.Galatasaray, söz konusu 6 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 25 maçta galibiyet sayılarında 15-6 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 18 gol atabildi.


Konya'daki maçlarGalatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 25 maçta galibiyet sayılarında 15-6 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 18 gol atabildi.

Konya'daki son 6 maçın 4'ünü ev sahibi ekip kazandı

Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini iç sahada yaşayan Konyaspor, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.


Konya'daki son 6 maçın 4'ünü ev sahibi ekip kazandıKonyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başardı.Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini iç sahada yaşayan Konyaspor, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.


En farklı skorlu galibiyetlerİstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 6 galibiyetinden ikisini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

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Başlıklar :KonyasporGalatasaraySüper Lig
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