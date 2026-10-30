Lukaku için Napoli'den olay açıklama
Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken itiraflar geldi. Sportif Direktör Giovanni Manna, Belçikalı yıldızın yüksek maaşından Hojlund transferine kadar birçok detayı paylaşırken, sarı-lacivertlilerin golcüyü kadrosuna katmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında açıklamalarda bulundu.
Belçikalı futbolcunun ayrılık sürecine değinen Manna, Chelsea'den transfer edilirken üç yıllık sözleşme imzalandığını hatırlattı.
Lukaku'nun Napoli'den ayrılmasında ekonomik şartların ve Rasmus Hojlund için yapılan yatırımın etkili olduğunu belirten Manna, satış sürecinin bekledikleri gibi ilerlemediğini ifade etti.
Manna, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık. Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."