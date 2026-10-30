Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 3 Göztepe'de tek eksik
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu mücadelede sarı-lacivertli takımda 3 isim, konuk ekipte ise bir isim forma giyemeyecek. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak.
Ligde son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
3 eksik
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.
Göztepe'de Godoi riske edilmeyecek
NTV Spor'da yer alan habere göre Göztepe'de ise Çorum FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyunculardan orta saha Rhaldney ve golcü Juan Silva görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Kasık sakatlığı yaşayan Brezilyalı stoper Allan Godoi ise Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.