Herkes nedenini merak ediyordu: O gol sevincinin anlamını ilk kez açıkladı
Yeşil sahalarda sergilediği ilginç kutlamayla gündeme gelen golcü oyuncu, gol sevincinin ne anlama geldiğini ilk kez açıkladı.
Kelechi Iheanacho, golünün ardından gerçekleştirdiği aşçı şapkalı sevincin anlamını açıkladı. Nijeryalı futbolcu, hayatını kaybeden kulüp aşçısını unutmadığını belirterek golünü ona adadığını söyledi.
Gol sevincinde aşçı şapkası takarak dikkat çeken Kelechi Iheanacho, bu hareketinin arkasındaki duygusal hikâyeyi anlattı.
Kulübün aşçılarından birinin hayatını kaybettiğini belirten deneyimli futbolcu, maç öncesinde gol atması halinde golünü ona adayacağına dair söz verdiğini ifade etti.
Iheanacho, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:
"Kulübümüzün aşçılarından biri vefat etti. Maçtan önce gol atarsam eğer ona adayacağımı ve dua edeceğimi söylemiştim. Golden sonra da şapkayı alıp oturdum ve onun ruhu için dua ettim."