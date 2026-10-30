Galatasaraylıları çıldırtan gelişme! İstenmeyen yıldız takıma dönüyor

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunun devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Eylül 2025'ten bu yana kiralık olarak Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın formasını giyen Kolombiyalı stoperin takımdaki geleceği şekillenmeye başladı.

Ge Globo'da yer alan habere göre, son dönemde süreleri azalan 27 yaşındaki savunmacı için Vasco da Gama yönetimi kararını verdi. Brezilya kulübünün, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından tecrübeli stoperin yeni yıl itibarıyla Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

Vasco da Gama formasıyla 48 resmi karşılaşmaya çıkan Carlos Cuesta, bu süreçte takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı forma ile ise bugüne dek 9 maçta görev yapmıştı.