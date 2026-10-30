Victor Osimhen’den müjdeli haber: İkinci kez baba oldu
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi.
Sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun sevgilisi Stefanie Kim Ladewig ile ikinci kez anne-baba olduğu haberi, spor ve magazin dünyasında dikkat çekti.
OSIMHEN AİLESİNDE İKİNCİ BEBEK HEYECANI
Victor Osimhen ve Stefanie Kim Ladewig, ikinci çocuklarını kucaklarına alarak ailelerine yeni bir üye daha kattı. Çiftin yaşadığı mutluluk, futbolcunun saha dışındaki hayatını da merak eden taraftarların ilgisini çekti.
Ünlü çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.
Galatasaray Spor Kulübü de yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerini kullandı.