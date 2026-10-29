Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! 3. Lig takımına fark yiyerek elendi

Ziraat Türkiye Kupası 2026/2027 sezonu 3. Tur karşılaşmasında futbolseverlerin beklemediği bir sonuç ortaya çıktı.

3. Lig 3. Grup temsilcisi Bitlis 1916 Spor, sahasında 1. Lig ekibi Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, Ali Akkuş ve Muhammet Arslantaş'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bitlis 1916 Spor, 53. dakikada Halil Yılmaz ile skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Mert Denizli'nin kendi kalesine gönderdiği topla fark ikiye inse de mücadelenin son dakikalarında sahneye çıkan Enes İslam İlkin attığı golle maçın skorunu tayin etti: 4-1.

Bu tarihi galibiyetin ardından Bitlis 1916 Spor adını Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yazdırırken, Kayserispor kupaya veda etti.