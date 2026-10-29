Bir dönem Galatasaray ve Barcelona formaları giymişti: Küllerinden yeniden doğdu!

"Rapid'den tek bir sent bile istemedim"

Rapid Wien'e döndüğü dönemde yaşadığı süreci anlatan Yusuf Demir, fiziksel durumunu yeniden geliştirmeye odaklandığını belirtti.

Genç futbolcu, o dönem için şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu."

Yusuf, yeniden çıkış yakalayacağına ilişkin iddiasını ise "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." sözleriyle ortaya koydu.



