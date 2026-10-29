Bir dönem Galatasaray ve Barcelona formaları giymişti: Küllerinden yeniden doğdu!
Bir dönem Barcelona ve Galatasaray formaları giyen Yusuf Demir, Rapid Wien'de yeniden çıkış yakaladı. Avusturya ekibinde bu sezon 17 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç futbolcu, kariyerindeki zor dönemin ardından dikkatleri üzerine çekti.
Futbol dünyasının genç yaşta tanıdığı isimlerden Yusuf Demir, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Henüz genç yaşta Barcelona'ya transfer olarak büyük beklenti yaratan, ardından Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, yaşadığı zorlu sürecin ardından Rapid Wien'de yeniden yükselişe geçti.
Barcelona ve Galatasaray maceralarında beklentileri karşılamakta zorlanan Yusuf Demir, Avusturya ekibine dönüşünün ardından gösterdiği performansla dikkat çekti.
Barcelona'ya transfer olmuştu
Yusuf Demir, henüz 16 yaşındayken sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini çekti. Genç oyuncu, 2021 yazında Barcelona tarafından satın alma opsiyonuyla kiralandı.
İspanyol devinde forma giyme fırsatı bulan Yusuf, beklenen kalıcı çıkışı yakalayamadı. Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine genç futbolcu, Ocak 2022'de Rapid Wien'e geri döndü.
Galatasaray'da beklentilerin altında kaldı
Barcelona macerasının ardından Yusuf Demir'in yeni adresi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 2022 yazında genç futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Ancak Yusuf, Galatasaray'da düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Basel'e kiralık olarak da gönderilen genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla toplam 26 maçta görev yaptı; 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Kaynak metinde yer alan bilgiye göre Galatasaray, Şubat 2026'da Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetti. Böylece genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki dönemi sona erdi.
Rapid Wien'e döndü, zor günler yaşadı
Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir, Şubat 2026'da eski kulübü Rapid Wien'e geri döndü. Ancak genç oyuncunun yeniden ritim kazanması kolay olmadı.
Fiziksel kondisyonunu geliştirmek için çalıştığını belirten Yusuf, Rapid Wien'deki ilk döneminde forma şansı bulmakta zorlandı. Mayıs 2026'da Sturm Graz karşısında oynanan mücadelede ise yalnızca 22 dakika sahada kaldıktan sonra kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Bu gelişmelerin ardından Yusuf Demir'in kariyerinde yeni bir başlangıç yapıp yapamayacağı merak konusu oldu.
"Rapid'den tek bir sent bile istemedim"
Rapid Wien'e döndüğü dönemde yaşadığı süreci anlatan Yusuf Demir, fiziksel durumunu yeniden geliştirmeye odaklandığını belirtti.
Genç futbolcu, o dönem için şu ifadeleri kullandı:
"Fiziksel kondisyonumun yetersizliği nedeniyle ilk birkaç ay boyunca Rapid'den tek bir sent bile istemedim. Sadece toplu sözleşme bedelini aldım, böylece kadroya kaydedildim. Bu miktar yaklaşık 1500 euro'ydu."
Yusuf, yeniden çıkış yakalayacağına ilişkin iddiasını ise "Yine sansasyon yaratacağımdan eminim." sözleriyle ortaya koydu.
Bu sezon 6 gol ve 6 asist yaptı
Yusuf Demir, yeni sezonda Rapid Wien formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kaynak metinde yer alan istatistiklere göre genç futbolcu, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol atarken 6 asist yaptı.
Toplam 12 gole doğrudan katkı sağlayan Yusuf, yaşadığı zorlu dönemin ardından yeniden form tutmaya başladığını gösterdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
Rapid Wien'de yeniden yükselişe geçen Yusuf Demir'in geleceği de merak ediliyor. Genç futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtiliyor.