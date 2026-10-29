Menajeri resmen açıkladı: '4 Büyükler' ile görüşüyoruz

"DÖRT BÜYÜKLERİN TAMAMIYLA İLETİŞİMDEYİZ"





Avrupa'da birçok talibi olan Kislyak'ın menajeri, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz; Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz." dedi.





Bu sezon 15 maça çıkan Matvey Kislyak, 3 asistlik katkı sağladı ve bin 225 dakika sahada kaldı. Rus kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...