Erman Toroğlu'ndan İsmail Kartal’a olay sözler: "Gol olsaydı kalacaktın!"

Liverpool bu kez o yıldızı izlemeye gelecek! Galatasaray’dan talep ettiler

Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma, Avrupa kulüplerinin de takibinde olacak. İngiliz devi Liverpool'un, sarı-kırmızılıların maçında yıldız futbolcuyu izlemek istediği ve Galatasaray'dan loca talebinde bulunduğu öne sürüldü.