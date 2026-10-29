Erman Toroğlu'ndan İsmail Kartal’a olay sözler: "Gol olsaydı kalacaktın!"
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından teknik direktörlerin hamlelerini eleştirdi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İki takımın teknik direktörlerinin yaptığı değişiklikleri eleştiren Toroğlu, maçın son bölümünde yaşanan pozisyonun karşılaşmanın ardından yapılacak yorumları değiştirebileceğini söyledi.
"İki teknik adam da saçma sapan değişiklikler yapıyor"
Derbide teknik direktörlerin hamlelerini değerlendiren Erman Toroğlu, maçın skorunun teknik adamların geleceği açısından farklı sonuçlar doğurabileceğini savundu.
Toroğlu, "Teknik direktörlükte biraz da şans lazım. Galatasaray-Fenerbahçe maçı, iki teknik adam da saçma sapan değişiklikler yapıyorlar. Maç 2-1 Galatasaray'ın lehine. Fenerbahçe hücum ediyor, son dakikalarda Lemina neredeyse çizgiden çıkarıyor. Gol olsaydı bugün neler konuşacaktık?" ifadelerini kullandı.
"Okan büyük yara alacaktı"
Fenerbahçe'nin son bölümde gol bulması halinde iki takımın teknik direktörleri hakkında yapılacak yorumların değişeceğini belirten Toroğlu, İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi durumunda bile teknik direktörlük konumunun tartışmalı hale gelebileceğini dile getirdi.
Toroğlu, "Sen yine kalacaktın İsmail ama teknik direktör olarak kalmayacaktın. Okan büyük yara alacaktı, Aziz Yıldırım seninle oynamaya devam edecekti." sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.
"Aziz Yıldırım seni mat etti"
Erman Toroğlu'nun en dikkat çeken sözleri ise Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki ilişkiye yönelik oldu. Aziz Yıldırım'ın Kartal'a karşı bir satranç oyunu yürüttüğünü savunan Toroğlu, eski Fenerbahçe başkanının hamlelerini öne çıkardı.
Toroğlu, "Aslında Aziz Yıldırım seninle satranç oynadı, seni mat etti. Başka bir teknik direktörle oynar mıydı? Benim bildiğim Aziz Yıldırım oynayamayacağı adamı teknik direktör yapmaz." ifadelerini kullandı.