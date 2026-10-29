Beşiktaş'a Orkun Kökçü’den kötü haber: O maçta oynama ihtimali düşük
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Milli yıldızın son durumu ve döneceği maç belli oldu. İşte detaylar.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü'nün tedavi süreci devam ediyor. Siyah-beyazlıların sağlık heyeti, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ederken sahalara dönüşü konusunda temkinli davranıyor.
Kasımpaşa maçında oynaması zor
A Spor'un haberine göre Orkun Kökçü'nün, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimali düşük görülüyor.
Beşiktaş sağlık heyetinin, sakatlığın tekrarlamaması için oyuncunun iyileşme sürecini dikkatle takip ettiği belirtiliyor. Milli futbolcunun sahalara dönüş tarihi ise henüz kesinleşmiş değil.
Hedef Celtic deplasmanı
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü için hedef maç, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile deplasmanda oynanacak karşılaşma olarak belirlendi.
Beşiktaş'ın, kaptanını 5 Kasım'da oynanacak mücadeleye yetiştirmeyi planladığı ifade ediliyor. Ancak Orkun'un Celtic maçında kadroda yer alıp almayacağı, tedavi sürecindeki gelişmelere bağlı olacak.
Orkun Kökçü'nün sakatlığı ne?
Beşiktaş, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada Orkun Kökçü'nün sağ ayağında topuk bölgesini etkileyen bir sakatlık tespit edildiğini ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından takip edildiğini duyurmuştu.
Milli futbolcunun yeniden sahalara dönebilmesi için tedavisi sürerken teknik heyetin oyuncunun tam olarak hazır hale gelmeden risk almasını istemediği belirtiliyor.
Bu sezon 9 gole katkı sağladı
Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti. Toplam 9 gole doğrudan katkı sağlayan siyah-beyazlıların kaptanı, takımın önemli hücum silahları arasında yer alıyor.