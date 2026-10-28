TFF'de sıra dışı olaylar zinciri: 20 milyonluk itiraz skandalı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında sıra dışı bir hukuki süreç ortaya çıktı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev yaptığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen ve Disiplin Kurulu'na sevk edilen 448 kişi hakkındaki kararını 20 Ekim'de açıkladı. PFDK, dosyalar üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda bazı isimlere 45 gün hak mahrumiyeti cezası verirken çok sayıda kişi hakkında ise "ceza tayinine yer olmadığına" hükmetti.

TFF, PFDK kararlarına itiraz etti

Ancak olayların seyri bununla sınırlı kalmadı. PFDK kararlarının ardından bu kez TFF Disiplin Müfettişliği devreye girdi.

TFF Disiplin Müfettişliği adına Avukat Hakan Furkan Tarman imzasıyla Tahkim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen 26 Ekim 2026 tarihli dilekçede, PFDK'nın 448 kişi hakkındaki kararlarına itiraz edildi.

Böylelikle TFF bünyesindeki Disiplin Müfettişliği, yine TFF bünyesinde faaliyet gösteren PFDK'nın kararlarını federasyonun bir diğer kurulu olan Tahkim Kurulu'na taşıdı.

İÇTİHATLARA UYGUN DEĞİL

İtiraz dilekçesindeki gerekçe ise dikkat çekti.

Disiplin Müfettişliği, PFDK tarafından verilen "45 gün hak mahrumiyeti" ve "ceza tayinine yer olmadığı" yönündeki hükümlerin, kurulun son bir yıl içerisinde bahis konusunda verdiği kararlar ve oluşan içtihatlarla uyumlu olmadığını savundu.

Dilekçede, söz konusu kararların Tahkim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde merciine iade edilerek PFDK tarafından tekrar incelenmesi ve yeniden karar verilmesi talep edildi.

20 milyon TL'yi bulan itiraz bedeli!

Sürecin en çok tartışılacak noktalarından biri ise itirazların maliyeti oldu.

448 ayrı dosyanın Tahkim Kurulu'na taşınmasıyla birlikte ödenmesi gereken itiraz harçlarının toplamının yaklaşık 20 milyon TL'yi bulduğu belirtildi.

TFF Disiplin Müfettişliği'nin, federasyon bünyesindeki PFDK'nın kararlarına yine federasyon bünyesindeki Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etmesi ve bunun milyonlarca liralık bir harç yükü ortaya çıkarması dikkat çekti.

Gerekçeli kararlar bekleniyor!

Gerekçeli kararların tebliğ edilmesinin ardından ayrıntılı itiraz dilekçelerinin hazırlanması için Tahkim Kurulu'ndan en az üç haftalık ek süre talep edildi. Şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi. Tahkim'in başvuruyu kabul etmesi halinde bahis soruşturması kapsamında PFDK'nın karar verdiği dosyaların yeniden değerlendirilmesinin önü açılabilecek.

“İtirazın hukuki ve usuli dayanakları ciddi soru işaretleri barındırıyor”

TFF Disiplin Müfettişliği tarafından yapılan başvuru yalnızca mali boyutuyla değil, hukuki ve usul açısından da önemli soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Meseleye dair büyük soru işareti barındıran başlıklar şu şekilde;

448 dosya için tek bir dilekçe hazırlanmış olması

Olmayan ceza nasıl artırılacak?

3 haftalık sürenin dayanağı ne?

Dosyayı hazırlayan da itiraz eden de aynı makam!

Hukuki ve usuli dayanağı bu kadar tartışmalı bir itiraz için yaklaşık 20 milyon TL neden ödendi?

Spor

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