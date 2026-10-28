Sivasspor Boluspor maçına çalışıyor
16:17, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Antrenman yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleşti.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerine çalıştı.
Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Spor
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