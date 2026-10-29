Dirk Kuyt'tan yıldız isme kesik! Göztepe maçı 11'ini belirledi

Kuyt, Göztepe maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Buna göre Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde biri zorunlu 2 değişiklik yapacak. Kritik maçta Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak. Dirk Kuyt, Göztepe maçında sağ bekte Semedo, sol bekte Levent Mercan'a şans verecek. Stoperde Skriniar'ın yanında ise Oppong forma giyecek.