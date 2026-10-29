Dirk Kuyt'tan yıldız isme kesik! Göztepe maçı 11'ini belirledi
Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Dirk Kuyt, ligde oynanacak Göztepe maçının ilk 11'ini belirledi. Hollandalı teknik adam, yıldız ismi kulübeye çekecek.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Dirk Kuyt teknik sorumlu görevine getirilmişti. Sarı-lacivertliler, Kuyt yönetimindeki ilk maçında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk edecek.
Kuyt, Göztepe maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Buna göre Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde biri zorunlu 2 değişiklik yapacak. Kritik maçta Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak. Dirk Kuyt, Göztepe maçında sağ bekte Semedo, sol bekte Levent Mercan'a şans verecek. Stoperde Skriniar'ın yanında ise Oppong forma giyecek.
Archie Brown, Galatasaray derbisi sonrası çıkan olayların ardından kırmızı kart görmüştü. Orta sahanın göbeğinde ise Guendouzi - Kante ikilisi bozulmayacak. Önlerinde ise yine İrfan Can Kahveci şans bulacak.
Kulübeye çekiyor
Hollandalı çalıştırıcı hücum hattında kanatları da bozmayacak ve sağda Greenwood, solda Oğuz Aydın'a görev verecek. Dirk Kuyt'ın tercihen değiştireceği tek nokta ise forvet olacak. TRT Spor'da yer alan habere göre derbide ilk 11'de sahaya çıkan Lukaku kulübeye çekilip Vedat Muriqi ilk 11'de süre alacak.