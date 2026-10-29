Galatasaray'ı Amedspor maçında bekleyen büyük tehlike! Alarm verildi

İsmail Kartal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı: Her şey kimsenin bilmediği o gizli görüşmede saklı

Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliğinin ardından Samandıra’da yapılan görüşmelerin ayrıntıları ortaya çıktı. İsmail Kartal’ın gidişindeki nedenlerden birisi de belli oldu.