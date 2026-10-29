Galatasaray'ı Amedspor maçında bekleyen büyük tehlike! Alarm verildi
11:57, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:13, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası basın toplantısına katıldı.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi alarm verildi. Sarı-kırmızılılarda üç isim ceza sınırında...
Trendyol Süper Lig'de bu hafta TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'da adeta alarm verildi. Sarı-kırmızılı takımda üç isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, TÜMOSAN Konyaspor maçında da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.
Teknik ekibin, üç futbolcuyu sarı kart görmemeleri konusunda uyardığı bildirildi.
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Başlıklar :GalatasarayDavinson SanchezAmedspor