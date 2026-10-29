İsmail Kartal’ın ayrılık nedeni ortaya çıktı: Her şey kimsenin bilmediği o gizli görüşmede saklı
11:01, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:02, 29/10/2026, Perşembe
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Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliğinin ardından Samandıra’da yapılan görüşmelerin ayrıntıları ortaya çıktı. İsmail Kartal’ın gidişindeki nedenlerden birisi de belli oldu.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından kararın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah’ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Samandıra’da yöneticiler ve bazı futbolcularla yaptığı görüşmelerde, takımın teknik direktör konusundaki yaklaşımını değerlendirdiği belirtildi.
Görüşmeler sırasında yabancı futbolcuların İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi yönünde güçlü bir destek ortaya koymaması dikkat çekti.
Oyuncuların bu konuda açık bir biçimde Kartal’ın arkasında durmaması, ayrılık kararında etkili olan unsurlardan biri olarak aktarıldı.
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