Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu: Anlaşmayı bu sözlerle açıkladı
11:26, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:46, 29/10/2026, Perşembe
Diğer
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuydu. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Montella ve Conte gibi isimler gündeme gelirken, sarı lacivertlilerin tecrübeli hocada karar kıldığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün belli olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelmişti.
Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, düğüm artık çözülme noktasına geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman ile anlaştığını söyledi.
Libero Youtube kanalında konuşan Uzundurukan, “Türk futbolunun puan sihirbazı Aykut Kocaman, Fenerbahçe’de” ifadelerini kullandı.
Son olarak 4 Ekim 2021'de Başakşehir'den ayrılan 61 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 5 senedir hiçbir takım çalıştırmıyordu.
Başlıklar :Fenerbahçeİsmail KartalAykut Kocaman