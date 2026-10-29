Sergen Yalçın’dan flaş hamle: Yıldız oyuncuyu A Milli Takım’a kazandırıyor
10:03, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:09, 29/10/2026, Perşembe
Diğer
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli takıma yeni isimleri kazandırmak için kolları sıvadı. Yalçın ve ekibinin rotası Bundesliga oldu.
Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başladı.
Yalçın göreve gelir gelmez, milli takıma yeni isimleri kazandırmak için kolları sıvadı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Sergen Yalçın, Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen Mert Kömür için harekete geçti.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci döneminde genç futbolcunun transfer edilmesini istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Başlıklar :sergen yalçınbundesligatürkiye milli takımı