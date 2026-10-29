Yeşil sahalarda emsali görülmemiş olay! Gol atmadan 2-0 kazandılar
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter, deplasmanda Venezia'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İtalya Serie A'da heyecan 9. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda Venezia'ya konuk olan Inter, uzun süre gol bulamadığı mücadeleyi son bölümde gelen iki kendi kalesine golle 2-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti rakip oyuncular getirdi
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Mücadelenin kaderi ise son 10 dakikaya girilirken değişti.
Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Redouane Halhal da topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0'a geldi.
Kısa süre içinde gelen iki golle rahatlayan Inter, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda oyuna girdi
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli orta saha, ikinci yarının başında Aleksandar Stankovic'in yerine oyuna dahil oldu.
Hakan'ın oyuna girdiği mücadelede Inter, son bölümde bulduğu gollerle galibiyete uzandı.
Inter liderliğini korudu
Bu sonucun ardından puanını 25'e yükselten Inter, Serie A'daki liderliğini sürdürdü. Venezia ise 3 puanda kalarak ligin son sırasındaki yerini korudu.
Inter, gelecek hafta Milan deplasmanında derbi mücadelesine çıkacak. Venezia ise Como'ya konuk olacak.