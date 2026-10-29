Yeşil sahalarda emsali görülmemiş olay! Gol atmadan 2-0 kazandılar

Liverpool - Chelsea CANLI S SPORT İZLE || Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool evinde Chelsea’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Liverpool - Chelsea maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.