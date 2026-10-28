Galatasaray'ın derbi videosundaki konuşmalar gündem oldu: "Direkt fişlerini çekiyoruz"
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılıların paylaştığı derbi videosundaki devre arası görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Derbi zaferinin ardından ortaya çıkan soyunma odası görüntüleri gündem oldu. Galatasaraylı futbolcuların devre arasında yaptığı konuşmalar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Karşılaşmanın devre arasında Galatasaraylı futbolcuların birbirlerini motive ettiği anlar kulübün derbi videosunda yer aldı.
Videodan alınan kesitlerde Davinson Sanchez, Günay Güvenç ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleri dikkat çekti.
Davinson Sanchez takım arkadaşlarına, "Oynamayı bırakmayalım" diyerek uyarıda bulunurken Günay Güvenç, "Bizden korkuyorlar, onları bitirelim" ifadelerini kullandı.
En çok dikkat çeken konuşmalardan biri ise Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Milli futbolcu takım arkadaşlarına, "3, 4, 5 ne kadar atabiliyorsak atıyoruz" sözleriyle seslendi.
Abdülkerim Bardakcı, “Bir saniye bile konsantrasyon kaybı yok. Direkt fişlerini çekiyoruz!” sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.
Galatasaray derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Derbide Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı, mücadele sonundaki bu görüntüler sebebiyle kırmızı kartla cezalandırılmış ve iki oyuncu da PFDK'ya sevk edilmişti.