Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin hoca adayına karşı çıktı: "Sakın gelmesin!"
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken Nihat Kahveci'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Kahveci, üç teknik adama karşı çıktı.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimleri değerlendirdi.
Kontraspor'da konuşan Kahveci, bazı teknik adamların Fenerbahçe için doğru tercih olmayacağını savundu.
Kahveci, Antonio Conte ihtimaline olumlu yaklaşırken şu ifadeleri kullandı:
“Conte ismine kim hayır diyebilir, gelirse gelir. Burada Mourinho çalıştı, Luis Aragones çalıştı, 'Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor' der. Conte'nin gelmesi için de iyi bir kriter. Fenerbahçe takımını ve oyuncuları biliyor. Futbolu bilsin yeter. Ligi bilen herkesle şampiyon olunuyorsa 150 tane ligi bilen teknik direktör sayarız.”
Kahveci; Domenico Tedesco, Vincenzo Montella ve Arne Slot isimlerine ise sıcak bakmadığını belirtti. Eski milli futbolcu, değerlendirmesinde şu sözleri sarf etti:
“Tedesco yazanlar var, bence Tedesco'ya gitmemeliler. Montella yazanlar var. Bence uzak durmalılar. Arne Slot sakın gelmesin. Nagelsmann genç bir teknik direktör. O da çok tartışılmaz. Kimi milli takım için biçilmiş kaftandır kimi de kulüp teknik direktörü içindir. Nagelsman kulüpte iyiydi. Teknik direktör performansı milli takımda olmadı.”
Marcelo Bielsa'nın Fenerbahçe için uygun bir isim olabileceğini düşünen Kahveci, Arjantinli teknik adamın çalışma tarzına dikkat çekti. Abdullah Avcı ve Volkan Demirel ihtimallerini de değerlendiren Kahveci, şöyle konuştu:
“Bielsa olsa hayır der misin abi? Sana bir şey söyleyeyim mi, Fenerbahçe'ye aslında öyle biri lazım. Neden biliyor musun? Bielsa baskıcı abi, detaycı, taktikçi. O koşmayan, geri gelmeyenlere var ya böyle metre metre gösterir. Abdullah Avcı olursa da şaşırmam. Volkan Demirel bir gün gelecektir ama şu an zamanı mı diye orada şeyim var. Daha güçlü gelebilir diye düşünüyorum.”