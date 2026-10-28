Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin hoca adayına karşı çıktı: "Sakın gelmesin!"

Marcelo Bielsa'nın Fenerbahçe için uygun bir isim olabileceğini düşünen Kahveci, Arjantinli teknik adamın çalışma tarzına dikkat çekti. Abdullah Avcı ve Volkan Demirel ihtimallerini de değerlendiren Kahveci, şöyle konuştu:





“Bielsa olsa hayır der misin abi? Sana bir şey söyleyeyim mi, Fenerbahçe'ye aslında öyle biri lazım. Neden biliyor musun? Bielsa baskıcı abi, detaycı, taktikçi. O koşmayan, geri gelmeyenlere var ya böyle metre metre gösterir. Abdullah Avcı olursa da şaşırmam. Volkan Demirel bir gün gelecektir ama şu an zamanı mı diye orada şeyim var. Daha güçlü gelebilir diye düşünüyorum.”