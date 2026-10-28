Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
16:33, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle pas çalışması yapılan idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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