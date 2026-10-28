Takım çalıştırmayan Vitor Pereira’dan flaş sözler: ‘Hedefim o ligde şampiyonluk kazanmak’
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, kariyerindeki yeni hedefini açıkladı. Portekizli teknik adam, Jorge Jesus hakkında yaptığı açıklamalarla da gündem oldu.
Yaz aylarında Nottingham Forest'tan ayrılan ve şu anda takım çalıştırmayan 58 yaşındaki teknik direktör Vitor Pereira, Portekiz'de A Bola TV'de yayımlanan 90+3 programına konuk oldu. Kariyer hedefleri, geçmişte yaşadığı unutulmaz anlar ve futboldaki teknik direktörlük anlayışı hakkında konuşan Pereira, gelecek planlarını anlattı.
Vitor Pereira'nın yeni hedefi Premier League'de şampiyonluk
Teknik direktörlük kariyerinde belirlediği hedeflere adım adım ulaştığını ifade eden Pereira, bundan sonraki amacının İngiltere Premier League'de zirve mücadelesi verebilecek bir takımın başına geçmek olduğunu söyledi.
Kariyerindeki dönüm noktalarını anlatan Portekizli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Teknik direktör olmak istiyordum, oldum. Birinci ligde görev yapmak istiyordum, yaptım. Ülkemde şampiyon olmak istiyordum, oldum. Yurt dışında kupa kazanmak istiyordum, kazandım. Premier League'e ulaşmak istiyordum, ulaştım. Bir sonraki hedefim, Premier League'de şampiyonluklar için mücadele edebileceğim bir seviyeye gelmek."
Şampiyonlar Ligi sözleri dikkat çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefinin bulunup bulunmadığı sorulan Pereira, öncelikle bu seviyede mücadele edebilecek bir takımı çalıştırma fırsatı yakalaması gerektiğini dile getirdi.
Wolverhampton dönemini örnek gösteren deneyimli teknik direktör, her takımın aynı hedefler doğrultusunda hareket edemeyeceğine dikkat çekti.
Pereira, "Öncelikle o seviyeye ulaşma fırsatına sahip olmalıyım. Wolverhampton'ı çalıştırırken, kulübe duyduğum tüm saygıyla söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsınız. Ancak o yıl Wolverhampton'ı ligde tutmak, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibiydi." ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus'a övgü dolu sözler
Futbolda yeni fikirler geliştiren teknik direktörler hakkında da konuşan Pereira, Pep Guardiola ve Roberto De Zerbi'nin yanı sıra Jorge Jesus'a duyduğu hayranlığı dile getirdi.
Jesus'un özgüveninden etkilendiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, deneyimli teknik adamın fikirlerini hayata geçirme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.
Pereira, "Onun özgüvenine hayranım. Bir şeyi yapacağını söylüyor ve yapıyor. Bazı engeller var ama o yapıyor. Aynı zamanda fikirleri de alıyor. Bir eğilim hissettiğimizde bunun üzerine düşünüyor, antrenmanlar hazırlıyor ve bunları kendi oyun anlayışımıza entegre ediyoruz." dedi.
Portekizli teknik adam, Pep Guardiola'nın da kendisinin önerdiği bir fikri alarak kısa sürede antrenmanda uyguladığını anlattı.
Kelvin'in golü sonrası yaşadığı anı anlattı
Vitor Pereira, Portekiz futbolunun unutulmaz karşılaşmalarından biri olan Porto-Benfica maçını da hatırladı.
2012-2013 sezonunda oynanan mücadelede Porto, Kelvin'in 90+2. dakikada attığı golle Benfica'yı 2-1 mağlup etmiş ve şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde etmişti.
Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un yanına doğru koştuğunu anlatan Pereira, rakip teknik direktörün yaşadığı üzüntüden etkilendiğini söyledi.
Pereira, "O önümde yere düştüğünde onun acısını hissetmiş gibiydim." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı heyecan sırasında pantolonunun yırtıldığını da anlatan Portekizli teknik adam, o anı esprili bir dille hatırladı.
Porto'ya duyduğu minneti dile getirdi
Kariyerinde Porto'nun önemli bir yere sahip olduğunu belirten Pereira, 2020 yılında kulübe yardımcı antrenör olarak dönüşünün arkasında duyduğu minnetin bulunduğunu ifade etti.
O dönemde Santa Clara'dan Paços de Ferreira'ya geçmek için görüşmeler yaptığını anlatan Pereira, Porto'ya duyduğu bağlılığın kararında etkili olduğunu belirtti.
Porto'nun mevcut başkanı Andre Villas-Boas hakkında da değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik direktör, Villas-Boas'ın kulübe olan tutkusuna ve projelerine dikkat çekti.
Pereira, "Kulübe karşı büyük bir tutkusu var. Bunu açıkça dile getirdiğinden emin değilim ama kulüp için projeleri olduğu çok net anlaşılıyordu. Bir şeyler yapma konusunda hırslı ve istekliydi. Ayrıca bu profile sahip." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.