Takım çalıştırmayan Vitor Pereira’dan flaş sözler: ‘Hedefim o ligde şampiyonluk kazanmak’

Pereira, "Onun özgüvenine hayranım. Bir şeyi yapacağını söylüyor ve yapıyor. Bazı engeller var ama o yapıyor. Aynı zamanda fikirleri de alıyor. Bir eğilim hissettiğimizde bunun üzerine düşünüyor, antrenmanlar hazırlıyor ve bunları kendi oyun anlayışımıza entegre ediyoruz." dedi.

Portekizli teknik adam, Pep Guardiola'nın da kendisinin önerdiği bir fikri alarak kısa sürede antrenmanda uyguladığını anlattı.



