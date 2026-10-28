Mbappe'nin şakası ülkeyi ayağa kaldırdı: Yayınlar durdu, sponsorlar geri çekildi

Kylian Mbappe, Fransa'da yayımlanan The Bridge isimli programa konuk oldu. Program sırasında kendisine internette en çok güldüğü şakanın ne olduğu sorulan Fransız yıldızın verdiği yanıt, Çin'de tartışmaların odağına yerleşti.

BBC'nin aktardığına göre Mbappe, soruya yanıt verirken Çinli bir diktatörle ilgili bir videodan söz etti. Bu sırada ekrana, Çin'in eski lideri Mao Zedong'u andıran bir görüntüyle Mbappe'nin yüzünün birleştirildiği videonun yansıtıldığı belirtildi.

Yıldız futbolcu, söz konusu görüntüyü arkadaşlarıyla sık sık paylaştığını da ifade etti. Açıklamaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Çin'de tepkiler yükseldi.

Çin'den Mbappe'nin açıklamalarına tepki

Tartışmaların büyümesi üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

“İlgili haberleri dikkate aldık. Çin halkının duygularını inciten sözler ve eylemler, doğal olarak Çin toplumunun tüm kesimlerinden tepkiyle karşılanacaktır.”

Açıklama, olayın yalnızca sosyal medyada yaşanan bir tartışma olmaktan çıkıp daha geniş bir tepkiye dönüştüğünü gösterdi.

Çin'de yayınlar durduruldu, sponsorluklar gündeme geldi

Olayın ardından Çin'deki bazı medya kuruluşlarının ve markaların aldığı kararlar da gündeme taşındı. Devlet televizyonu CCTV'nin İspanya LaLiga maçlarının yayınlarını askıya aldığı, ayrıca Mbappe hakkında yayımlanan bazı haberlerin kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, bazı markaların Fransız futbolcuyla olan sponsorluk anlaşmalarını feshettiği öne sürüldü. Bu gelişmeler, Mbappe'nin açıklamalarının ticari ortaklıklarına da yansıdığı yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Kylian Mbappe'den özür açıklaması

Tepkilerin ardından Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak sözlerinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Çin halkına ve ülkenin tarihine saygı duyduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerimden dolayı kırılan herkesten özür diliyorum. Kesinlikle niyetim bu değildi. Çin halkına ve tarihlerine derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum.”

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