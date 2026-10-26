Jose Mourinho Barcelona galibiyetinin sırrını açıkladı: Gizli taktiği anlattı!

Mourinho, uyguladıkları taktiği şu sözlerle açıkladı:

"Hücum oyuncularınız bunu yaptığında, Barça savunması buna hazırlıklı ve bunun için çalıştırılmış oluyor; sonucunda hücumcularınız ofsayta düşüyor ya da atılan pas Joan Garcia tarafından kesiliyor. Çözüm, o hattı kırmak için Camavinga ve Bellingham gibi orta saha oyuncularını kullanmaktır ve bu işe yaradı."



