Jose Mourinho Barcelona galibiyetinin sırrını açıkladı: Gizli taktiği anlattı!
Jose Mourinho, Barcelona karşısında boş alanları değerlendirmek için uygulanan taktiğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Barcelona karşısında alınan galibiyetin ardından uyguladıkları taktiği detaylandırdı.
Barcelona'nın savunma hattını aşmanın kolay olmadığını vurgulayan Jose Mourinho, hücum oyuncularının savunma arkasına yaptığı koşuların çoğu zaman sonuç vermediğini ifade etti.
Tecrübeli teknik adam, Barcelona'nın bu tür hücumlara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek rakip savunmanın arkasına sarkmak için farklı bir yöntem uyguladıklarını anlattı.
Mourinho, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Camavinga'ya 'Git ve boşluklara saldır' dedim. Herhangi bir hücum oyuncusunun Barcelona'ya karşı boş alanlara saldırması zordur, tek çözümü bunu orta saha oyuncularınızla yapmaktır."
Çözüm Camavinga ve Bellingham
Barcelona savunmasının hücum oyuncularının koşularına karşı önlem aldığını belirten Mourinho, orta saha oyuncularının hücuma katılmasının bu nedenle önemli olduğunu dile getirdi.
Portekizli teknik adam, rakip savunmanın hazırlıklı olduğu hücumlarda oyuncuların ofsayta düşebildiğini veya kaleci Joan Garcia'nın pasları kesebildiğini söyledi.
Mourinho, uyguladıkları taktiği şu sözlerle açıkladı:
"Hücum oyuncularınız bunu yaptığında, Barça savunması buna hazırlıklı ve bunun için çalıştırılmış oluyor; sonucunda hücumcularınız ofsayta düşüyor ya da atılan pas Joan Garcia tarafından kesiliyor. Çözüm, o hattı kırmak için Camavinga ve Bellingham gibi orta saha oyuncularını kullanmaktır ve bu işe yaradı."
Barcelona savunmasına karşı orta saha hamlesi
Mourinho'nun açıklamaları, Barcelona'nın savunma arkasına atılan toplara karşı geliştirdiği önlemleri aşmak için orta saha oyuncularının hücum koşularından yararlanmanın önemini ortaya koydu.
Camavinga ve Bellingham gibi oyuncuların doğru zamanda boş alanlara yönelmesi, savunma hattının dengesini bozmayı ve hücumcular için yeni alanlar oluşturmayı amaçlıyor.