Karadeniz temsilcisinde görülmemiş çöküş! Kulüp tarihinde bir ilk yaşandı
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, 1998, 2006 ve 2023'teki kabus günlerini geride bırakarak kulüp tarihinin en kötü serisine imza attı.
Samsunspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak başlayan kötü gidişatını durduramadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 lig maçından da puan alamadı.
Samsunspor, Fenerbahçe yenilgisinin ardından Kocaelispor'a 1-0, sahasında Çorum FK'ye 5-1, Erzurumspor FK'ye 1-0, Trabzonspor'a 3-0 ve Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, son olarak sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilerek kötü serisini 7 maça çıkardı.
7 maçta 18 gol yedi
Üst üste 7 karşılaşmadan puan çıkaramayan Samsunspor, bu süreçte hücumda da etkisiz kaldı. Rakip fileleri yalnızca 3 kez havalandırabilen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.
Bu istatistiklere göre maç başına 0,43 gol atan Samsunspor, kalesinde ortalama 2,57 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu dönemdeki en ağır yenilgisini sahasında Çorum FK karşısında 5-1'lik skorla aldı.
Teknik direktör değişikliği de çare olmadı
Samsunspor'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı ve takımın başına Nenad Bjelica getirildi. Ancak teknik adam değişikliği de sonuçları değiştirmedi.
Hırvat teknik adam yönetimindeki ilk lig maçında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında da sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Böylece takımın ligdeki mağlubiyet serisi 7 maça ulaştı.
Samsunspor tarihinde bir ilk
Samsunspor, daha önce 1998, 2006 ve 2023 yıllarında üst üste 6 lig mağlubiyeti yaşamıştı. Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan yenilgiyle bu seriyi 7 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 7 lig karşılaşmasını kaybetti.
Kırmızı-beyazlı ekip, tarihinin bu en uzun lig mağlubiyeti serisini sonlandırmak ve kötü gidişata dur demek için önündeki maçlarda çıkış arayacak.