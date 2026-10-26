TFF’den derbiye flaş atama! VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin VAR hakemi açıklandı. Kritik mücadelede İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande görev yapacak. Peki, Carlos Del Cerro Grande kimdir, nereli? İşte detaylar.
Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek derbi öncesinde hakem kadrosu netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmanın VAR hakemini duyurdu.
Buna göre, RAMS Park’ta oynanacak mücadelede İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande VAR koltuğunda oturacak. Del Cerro Grande’ye AVAR görevinde Ferhan Kestanlıoğlu eşlik edecek.
Carlos Del Cerro Grande kimdir, nereli?
Carlos Del Cerro Grande, 13 Mart 1976’da İspanya’nın Alcalá de Henares kentinde dünyaya geldi. İspanyol hakem, uzun yıllar LaLiga’da görev yaptı ve uluslararası karşılaşmalarda da düdük çaldı.
Saha hakemliği kariyerinin ardından VAR görevlerinde de yer alan Del Cerro Grande, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.