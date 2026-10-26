Arda Güler'den El Clasico zaferi sonrası olay paylaşım: Real Madrid'e verdiği yanıt gündem oldu
Real Madrid'in Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği El Clasico'nun ardından Arda Güler'in sosyal medya paylaşımları gündeme oturdu. Milli futbolcunun galibiyet sonrası kullandığı “Dünyanın en büyüğü” ifadeleri büyük ilgi görürken, Real Madrid'in paylaşımına verdiği yanıt da taraftarların beğenisini topladı.
İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Kylian Mbappe'nin attığı iki golle 2-1 mağlup etti. Spotify Camp Nou'da oynanan dev mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla dikkat çekti.
Karşılaşmada 41. dakikada Mbappe ile öne geçen Real Madrid, Raphinha'nın 61. dakikadaki golüne engel olamadı. Eflatun-beyazlılar, 87. dakikada Mbappe'nin bir kez daha sahneye çıkmasıyla El Clasico'dan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arda Güler, Real Madrid'in zaferini dikkat çeken sözlerle kutladı.
Milli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Burada tartışmaya yer yok. Dünyanın en büyüğü. Hala Madrid” ifadelerini kullandı.
Arda'nın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, gönderi 1,5 milyonun üzerinde beğeni aldı.
Real Madrid'den Arda Güler'e sevgi mesajı
El Clasico zaferinin ardından Real Madrid de milli futbolcuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İspanyol devinin Arda Güler'e yönelik kullandığı ifadeler, sosyal medyada dikkat çekti.
Real Madrid'in paylaşımında, “Arda sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hâlâ seviyorum”mesajına yer verildi.
Milli futbolcu ise kulübünün paylaşımını yanıtsız bırakmadı. Real Madrid'in mesajını alıntılayan Arda Güler, “Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar” ifadeleriyle karşılık verdi.
Arda Güler'in mesajlaşması gündem oldu
El Clasico'nun ardından Arda Güler ile Real Madrid arasında yaşanan bu sosyal medya etkileşimi, taraftarların ilgisini çekti. Milli futbolcunun galibiyet mesajı ve kulübüne verdiği yanıt, karşılaşmanın ardından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.
Barcelona karşısında alınan kritik galibiyetle moral bulan Real Madrid, bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. 27 puanda kalan Barcelona ile arasındaki farkı 3'e indiren eflatun-beyazlılar, LaLiga'daki şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.