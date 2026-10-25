Barış Alper Yılmaz'dan derbi öncesi flaş paylaşım
17:00, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 17:10, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yılmaz, Instagram hikayesinden "Uçuşa geçiyoruz" şeklinde sözleri olan şarkı eşliğinde bir fotoğrafını yayınladı.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç yarın saat 21.30'da başlayacak.
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Başlıklar :GalatasarayBarış Alper YılmazFenerbahçe