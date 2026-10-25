Barış Alper Yılmaz'dan derbi öncesi flaş paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maç saatleri değişti

Avrupa’da kış saati uygulamasına geçilerek saatler bir saat geri alındı. Türkiye’de ise saatler değişmedi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri de netleşti.